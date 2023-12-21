"بيبو" يُعاين ملعب مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

حرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، الذي يخوض عليه الفريق مباراة أوراوا الياباني، غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة هامة وقوية أمام نظيره أوراوا الياباني، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل الرياضي"، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني في مونديال الأندية 2023، غدًا الجمعة، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

خالد بيبو يُعاين ملعب مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في مونديال الأندية

وعاين مدير الكرة ملعب التدريب وغرف الملابس بصحبة الكابتن سمير عدلي، المدير الاداري ووائل محمد الإداري؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الغد.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني التي تقام غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد منح لاعبي الأهلي راحة من المران أمس الأربعاء، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق أوروا الياباني طاقمًا مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.