على منصة التتويج.. الخطيب يداوى جراح الأهلى لخطف البرونزية

بدأ نادى الأهلى استعداداته الجادة لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية السعودية ٢٠٢٣، أمام أوراوا ريد دياموندز اليابانى، بطل آسيا، الذى خسر مباراة نصف النهائى بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتى الإنجليزى.

وينطلق المران الختامى للفريق، مساء غد الخميس، بعد أن منح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، لاعبيه راحة من التدريبات، الأربعاء، حيث فضل تلك الخطوة تجنبًا للإرهاق، الذى أثر على الفريق بشكل واضح أمام فلومينينسى البرازيلى، خاصة فى الشوط الثانى من مباراة دور نصف النهائى.

وحرص «كولر» وجهازه الفنى على متابعة مباراة مانشستر سيتى الإنجليزى وأوراوا ريد دياموندز اليابانى، للتعرف على منافسه، والوقوف على نقاط قوته وضعفه، قبل المباراة غدًا الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

كما طالب لاعبيه بنسيان مباراة فلومينينسى والتركيز على قادم التحديات، بدءًا بمباراة أوراوا، موضحًا أن الإرهاق أثر على الفريق بشكل واضح أمام الفريق البرازيلى.

ومن المتوقع أن يبدأ «كولر» أمام أوراوا بعدد من لاعبيه، الذين لم يتم منحهم فرصة المشاركة بشكل كبير فى أول لقاءين بالمونديال، على رأسهم المالى أليو ديانج، ومحمد مجدى أفشة ورامى ربيعة، فى ظل حرصه على تفادى الإصابات التى قد تنتج عن الإرهاق، بعد خوض الفريق ٣ مباريات فى أسبوع فقط، خاصة أن «المارد الأحمر» مقبل على مرحلة مهمة، سواء فى كأس السوبر، والدورى المصرى أو دورى أبطال إفريقيا.

وعمت بعثة الأهلى أجواء الحزن بعد الفشل فى التأهل إلى نهائى كأس العالم، حيث يرى اللاعبون أن الانتصار على فلومينينسى كان ممكنًا، وأنهم أضاعوا الفرصة الأسهل لتحقيق إنجاز تاريخى يُكتب باسمهم وباسم الفريق.

وحرص محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، على دعم لاعبيه، حيث جمعهم فى جلسة خاصة، وشدد على أهمية مباراة أوراوا وضرورة تحقيق الميدالية البرونزية، لما يحمله ذلك من إنجاز للفريق ومكاسب مادية أكثر، مطالبًا إياهم بطى صفحة مباراة فلومينينسى، وأن الهدف كان التأهل لنهائى المونديال فى ظل إمكانات الفريق ونظرًا لأداء الفريق البرازيلى، كما أنها الفرصة الأخيرة والأسهل لتحقيق ذلك الإنجاز قبل النظام الجديد للمونديال بمشاركة ٣٢ فريقًا.

كما حث «الخطيب» لاعبيه على التركيز فقط على مباراة أوراوا وعدم الالتفات للانتقادات، مؤكدًا ثقته فى قدرة الفريق على تحقيق البرونزية، من أجل إسعاد الجماهير الأهلاوية المتعطشة لرؤية الفريق بصورة أفضل من تلك التى ظهر عليها فى بداية الموسم، ما أدى لخسارة كأس السوبر الإفريقى والدورى الإفريقى.

فى السياق ذاته يحضر «كولر» ومحمد الشناوى، قائد الفريق، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة أوراوا اليابانى، اليوم، فى تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، باستاد الأمير عبدالله الفيصل، حيث يتحدث الثنائى حول رؤيتهما لمباراة بطل اليابان فى مونديال الأندية.

أما الفريق اليابانى فاشتكى لاعبوه علنًا بعد مباراة «السيتى» من نظام البطولة، خاصة أنهم يلعبون مباراتهم الثالثة فى أسبوع، مع أفضلية لـ«الأهلى» ٢٤ ساعة من الراحة، مشددين على قوة «المارد الأحمر» كمنافس وصعوبة المباراة، بعدما أظهر قوته أمام اتحاد جدة السعودى فى الدور الثانى من البطولة.