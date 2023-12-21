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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباراة الأهلي والزمالك القادمة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-12-2023 والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024، ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، ومباراة كريستال بالاس ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

- مباراة كريستال بالاس ضد برايتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال بيتيس ضد جيرونا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4 

- مباراة قادش ضد ريال سوسيداد: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة ريال مايوركا ضد أوساسونا: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الخليج ضدالفيحاء: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC HD

- مباراة ضمك ضد الطائي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC HD

- مباراة الهلال ضد أبها: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC HD

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يورجن كلوب: قدمنا أداءً مميزًا أمام وست هام.. ومواجهة أرسنال صعبة

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ليفربول يبتعد عن تشيلسى فى قرعة قبل نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

مباراة الأهلي القادمة ستكون أمام منافسه أوروا الياباني، غدًا الجمعة، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

مباراة الزمالك القادمة ستكون أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، في بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره فلومينينسي البرازيلي، في نهائي مونديال الأندية، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى الانجليزى الدوري الاسباني مواعيد مباريات الأهلي مواعيد مباريات الزمالك مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

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