FIFA يعلن حكام برونزية الأهلى وأوراوا فى مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني التي ستجمع الفريقين لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني في الرابعة والنصف عصر الجمعة المقبل.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إدارة طاقم تحكيم نسائي أمريكي المباراة بقيادة توري بينسو حكم ساحة ويعاونها مواطنوها بروك مايو، وكاثرين نسبيت، فيما سيكون الكونغولي جان جاك ندالا، حكمًا رابعًا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن توج بها نسخ 2006 و2020 و2021.

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بعثة الأهلي تلبي دعوة القنصل المصري في جدة

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على تلبية دعوة القنصل العام المصري في جدة، أحمد عبدالمجيد، على العشاء مساء اليوم الأربعاء، على هامش مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

واستقبل القنصل المصري وفد النادي الذي جاء على رأسه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، في حضور الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، ودار حديث ودي حول استعدادات الفريق لمواجهة أوروا الياباني في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية بالبطولة.

من جانبه حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، على توجيه الشكر إلى القنصل العام المصري بجدة على دعوته الكريمة، مؤكدين أن نادي الأهلي يثمن الجهود الكبيرة التي قام بها منذ اليوم الأول لتسهيل مهمة الفريق، وكذلك توفير كافة سبل الراحة للجماهير خلال المباريات التي خاضها الفريق.

وشدد الخطيب على أن الخارجية المصرية قامت بجهود كبيرة وكان لها دور ملموس في توفير الأجواء المناسبة للبعثة طوال فترة إقامتها في السعودية.

وفي ختام الزيارة، قدم الكابتن محمود الخطيب درع وعلم وفانلة الفريق إلى القنصل العام المصري في جدة السفير أحمد عبدالمجيد، والسفير على العشيري مساعد وزير الخارجية السابق، والقنصل التجاري أسامة باشا، والأستاذ فوزي الزامل مدير مكتب القنصل العام، ومحمد فايز الغباري مدير المراسم، والأستاذة تغريد خضر سكرتيرة القنصل العام المصري في جدة، تقديرًا لجهودهم الكبيرة مع البعثة طوال الأيام الماضية، بجانب كل من الدكتور سعيد يحيى رئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية، والأستاذ عبدالوهاب توفيق نائب رئيس الجالية المصرية في المنطقة الغربية.