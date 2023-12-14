الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|برشلونة يخسر من رويال أنتويرب.. وأمريكا تستعد لانتخابات ملتهبة بين بايدن وترامب

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

برشلونة يخسر من رويال أنتويرب.. وبورتو يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

خسر فريق برشلونة الإسباني، أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

الانتخابات الأمريكية 2024.. الاستعداد لمباراة العودة الملتهبة بين بايدن وترامب

أفادت صحيفة ذا كونفرسيشن الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد للانتخابات الامريكية الرئاسية 2024، مشيرة إلى أن مباراة العودة بين الرئيس الأمريكي جوبايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرجحة للغاية تقدم ترامب على بايدن.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

 سيناتور يطالب بايدن بحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل

حث السيناتور الجمهوري عن ولاية فيرمونت الأمريكية بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن لحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل التي من شأنها أن تدعم غزو القوات الإسرائيلية لغزة، مشيرا إلى أن الهجوم العسكري الذي تشنه حكومة نتنياهو يتم تنفيذه بطريقة غير أخلاقية للغاية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

جوائز بـ150 ألف جنيه لـ10 فائزين.. تفاصيل مسابقة العوضى الجديدة

كشف الفنان  أحمد العوضي، عن تفاصيل مسابقة جديدة أطلقها، قبل قليل، مكونة من سؤالين، حول أعماله الفنية الجديدة، مؤكدًا أنه سيمنح جوائز مالية لـ10 فائزين، تصل إلى 150 ألف جنيه.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

تأثرت أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الأخيرة بالعديد من العوامل التي جعلت أسعارها تتغير بشكل ملحوظ يوميًا، وأبرز هذه العوامل هي ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثل حوالي 70٪ من تكلفة إنتاج الدواجن.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

بايدن المساعدات العسكرية لإسرائيل بايدن وترامب الانتخابات الامريكية دوري ابطال اوروبا برشلونة اسعار الدواجن

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي وعقوبة نشر الأخبار الكاذبة بشأن الانتخابات

أخبار فاتتك|قصف محيط المستشفى الكويتي برفح وتغريم الممتنعين عن التصويت في الانتخابات

أخبار فاتتك|الاحتلال يواصل استهداف الأطفال بفلسطين وإصابة ماتيب بقطع فى الرباط الصليبى

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يتنافس اليوم.. مواعيد مباريات الخميس 14-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. حاخام: التوراة تحرم وجود دولة يهودية وإسرائيل تتحدث كذبًا باسم الدين

عاجل.. تقرير: حماس ترفض التواصل بشأن تبادل جديد للأسرى

ارتفاع تاريخى لعيار 21.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس فى مصر

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. سيناتور يطالب بايدن بحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرًا بجراحه جراء عدوان الاحتلال

27 شهيدًا فى رفح وخان يونس بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلى

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان