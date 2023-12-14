أخبار فاتتك|برشلونة يخسر من رويال أنتويرب.. وأمريكا تستعد لانتخابات ملتهبة بين بايدن وترامب

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

برشلونة يخسر من رويال أنتويرب.. وبورتو يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

خسر فريق برشلونة الإسباني، أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

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الانتخابات الأمريكية 2024.. الاستعداد لمباراة العودة الملتهبة بين بايدن وترامب

أفادت صحيفة ذا كونفرسيشن الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد للانتخابات الامريكية الرئاسية 2024، مشيرة إلى أن مباراة العودة بين الرئيس الأمريكي جوبايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرجحة للغاية تقدم ترامب على بايدن.

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سيناتور يطالب بايدن بحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل

حث السيناتور الجمهوري عن ولاية فيرمونت الأمريكية بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن لحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل التي من شأنها أن تدعم غزو القوات الإسرائيلية لغزة، مشيرا إلى أن الهجوم العسكري الذي تشنه حكومة نتنياهو يتم تنفيذه بطريقة غير أخلاقية للغاية.

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جوائز بـ150 ألف جنيه لـ10 فائزين.. تفاصيل مسابقة العوضى الجديدة

كشف الفنان أحمد العوضي، عن تفاصيل مسابقة جديدة أطلقها، قبل قليل، مكونة من سؤالين، حول أعماله الفنية الجديدة، مؤكدًا أنه سيمنح جوائز مالية لـ10 فائزين، تصل إلى 150 ألف جنيه.

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أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

تأثرت أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الأخيرة بالعديد من العوامل التي جعلت أسعارها تتغير بشكل ملحوظ يوميًا، وأبرز هذه العوامل هي ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثل حوالي 70٪ من تكلفة إنتاج الدواجن.

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