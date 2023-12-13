الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خوان لابورتا يُنهي الجدل بشأن مصير تشافي مع برشلونة

تشافي ولابورتا
تشافي ولابورتا

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على ثقته الكبيرة تجاه مدربه تشافي هيرنانديز، وقدرته على قيادة الفريق نحو تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية إثارة الكثير من التكهنات بشأن مستقبل تشافي وإمكانية رحيله عن منصبه، بعد هزيمة برشلونة القاسية أمام جيرونا بنتيجة 2-4 في بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، بالإضافة إلى تدخل لابورتا في اختيارات المدرب فيما يخص قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة رويال أنتويرب في دوري الأبطال.

لابورتا يُنهي الجدل بشأن مصير تشافي مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن لابورتا يتمسك بخدمات تشافي، وأنهى الجدل بشأن مستقبله في منصبه خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى الفيديو الذي نشره برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، لـ لابورتا، قائلًا: "ثقتي كاملة بـ تشافي".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن التغييرات التي طرأت على قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة رويال أنتويرب في دوري الأبطال، جاءت بالاتفاق بين تشافي وخوان لابورتا، بجانب ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة.

وأبرزت الصحيفة تصريحات تشافي في المؤتمر الصحفي، قائلًا: "أنا والرئيس خوان لابورتا وديكو متفقين، نحن لا نسير في مسارات مختلفة، لهذا قمنا بتلك التغييرات".

وكان تشافي قد استبعد كل من روبرت ليفاندوفسكي، إلكاي جوندوجان ورونالد أراوخو، ولكن لابورتا طلب من المدرب إعادة ضمهم، وهو ما فعله الأخير وأكده في مؤتمره الصحفي بالأمس.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، على ملعب "بوسويل"،  ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة لابورتا تشافي دوري ابطال اوروبا التشامبيونزليج خوان لابورتا

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