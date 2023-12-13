الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يتفوق على دورتموند في تاريخ المواجهات بدوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

تنطلق اليوم، الأربعاء، القمة النارية بين ناديي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق بروسيا دورتموند الألماني لخوض مواجهة قوية أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ودورتموند

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند قبل القمة المرتقبة في دوري الأبطال، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي السادسة في تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

- والتقى الفريقان في خمس مباريات من قبل، حقق خلالهم باريس سان جيرمان الفوز في مباراتين، ومثلهما تعادلين، مقابل انتصار وحيد لفريق بروسيا دورتموند.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو باريس سان جيرمان 6 أهداف، بينما استقبلت شباكهم ثلاث أهداف من لاعبي بروسيا دورتموند.

- أول مباراتين أقيمتا في الدوري الأوروبي، في موسم 2010-2011، وانتهت كلاهما بالتعادل.

- ثاني مباراتين أقيمتا في دور الـ16 بدوري الأبطال، في موسم 2019-2020، وانتهت المباراة الأولى بفوز دورتموند، بينما انتهت المباراة الثانية بفوز باريس سان جيرمان.

- أما المباراة الأخيرة الماضية، التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء"، وانتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند

ستُذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 1

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال

سيتولى المعلق الرياضي "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري الأبطال.

 

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ترتيب باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق بروسيا دورتموند حاليًا جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، متفوقًا على باريس سان جيرمان صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، متفوقًا على ميلان الإيطالي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.

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