طبيب منتخب مصر يتواصل مع النني لمعرفة طبيعة إصابته

تواصل الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مع محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزى للوقوف على مدى الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال مباراة فريقه أمس أمام فريق آيندهوفن الهولندي.

وتعرض النني لإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد آيندهوفن الهولندي، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث غادر اللاعب أرض الملعب متألمًا بشدة في الدقيقة 61.

وأكد أرتيتا مدرب فريق أرسنال عقب المباراة أن اللاعب المصرى يعانى من إصابة في أوتار الركبة، لا يعرف الجهاز الطبى مدى خطورته.

الأشعة تحدد مدى إصابة النني

وينتظر الجهاز الطبى لفريق أرسنال نتيجة الأشعة التى ستجرى على ركبة محمد الننى، بعد هدور التورم الذى خلفته الإصابة حتى يتم تحديد مدى الإصابة وفترة الغياب.

وتأتي الإصابة بعد فترة وجيزة من تعافي اللاعب المصري من إصابة خطيرة في الركبة غاب بسببها 8 أشهر عن الملاعب، مما يهدد بغياب الننى عن بطولة أمم افريقيا 2024 التى تنطلق فى كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتعتبر مباراة آيندهوفن هي أول مباراة يخوضها الننى مع الجانرز هذا الموسم، بعد 3 مشاركات كبديل.

وتهدد الإصابة، التي ينتظر الكشف عن تفاصيلها خلال ساعات، مشاركة اللاعب المصري في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير المقبل في ساحل العاج.

ويعتبر محمد النني أحد العناصر الأساسية في اخيارات روي فيتوريا في خط الوسط، الأمر الذي سيجبر المدرب البرتغالي على البحث عن بديل تحسبًا لعدم قدرة النني على اللحاق بالمنافسات.

ويتبقى للاعب المخضرم 6 مباريات فقط للوصول إلى مباراته الدولية رقم 100.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا 2024 يوم 13 يناير المقبل وتتواجد مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وموزمبيق الرأس الأخضر.