الليلة فى دورى الأبطال.. نيوكاسل يصطدم بميلان وبرشلونة يواجه أنتويرب

يحل اليوم فريق ميلان الإيطالي ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في مباراة الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساءً على ملعب سانت جيمس بارك.

ويتطلع نيوكاسل لتحقيق الانتصار من أجل قطع خطوة مهمة ناحية التأهل لدور الـ16 في انتظار مباراة بروسيا دروتموند وباريس سان جيرمان في نفس التوقيت، بينما وهو نفس الهدف الذي يتجه نحوه فريق ميلان، صاحب نفس الرصيد.

وينتظر كلا الفريقين خسارة باريس سان جيرمان من بروسيا دورتموند، للقفز على وصافة المجموعة في حالة فوز أحدهما.



ويفتقد نيوكاسل في مباراة اليوم لخدمات كل من "إليوت أنديرسون، هارفي بارنيس، سفين بوتمان، دان بيرن، خافيير مانكويلو، جاكوب مورفي، نيك بوب، مات تارجيت، جو ويلوك" للإصابة.

بينما يغيب عن ميلان في مباراة اليوم كل من: "ماتيا كالدارا، بيير كالولو، سيمون كير، نواه أوكافور، ماركو بيليجرينو، ماركو سبورتيلو، ماليك ثياو".



وفي نفس التوقيت وعلى ملعب سجنال أدونا بارك يلتقي فريق بروسيا دورتموند الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرغب بروسيا دورتموند في تحقيق انتصاره الرابع في المجموعة وضمان التأهل في الصدارة من أجل تجنب مواجهات متصدري المجموعات في الدور المقبل، بينما يتشبث باريس سان جيرمان بآخر آمل له في التأهل لدور الـ16 ويسعى لحصد الفوز للقفز على صدارة المجموعة.

ويتصدر بروسيا دورتموند ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وخلفه باريس سان جيرمان بـ7 نقاط ثم نيوكاسل وميلان على الترتيب بـ5 نقاط لكل منهما وبفارق الأهداف.



ويحل مانشستر سيتي، حامل اللقب، ضيفًا ثقيلًا على فريق النجم الأحمر الصربي في الثامنة إلا ربع مساءً.

وضمن مانشستر سيتي التأهل للدور المقبل من البطولة بعد وصوله للنقطة 15، ويسعى لتحقيق الفوز السادس من أجل التأهل في الصدارة بالعلامة الكاملة ودون خسارة، بينما يتشبث النجم الأحمر بفرصته الأخيرة لحفظ ماء الوجه وحصد نقطة تعادل على الأقل.

وبنفس المجموعة والتوقيت، يلتقي ريد بول لايبزيج الألماني، نظيره يونج بويز السويسري.

وتعد مباراة اليوم تحصيل حاصل، إذ ضمن فريق لايبزيج التأهل في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يملك فريق يونج بويز 4 نقاط.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة.



ويستضيف فريق أنتويرب البلجيكي نظيره برشلونة الإسباني في العاشرة مساءً.

ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل في صدارة المجموعة دون النظر إلى نتيجة مباراة بورتو وشاختار، فيما يأمل فريق أنتويرب في تحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه بعد تأكد توديعه البطولة دون نقاط بعدما خسر كل مبارياته الماضية في المجموعة.

ويلتقي بورتو البرتغالي نظيره شاختار دونتيسك الأوكراني في نفس التوقيت.

ويتنافس بورتو وشاختار على المركز المؤهل لدور الـ16 برفقة برشلونة الذي يحتاج نقطة واحدة فقط للتأهل في الصدارة.

وبشكل خاص يتطلع بورتو لتحقيق الفوز على شاختار وانتظار حدوث المفاجأة في مباراة برشلونة وأنتويرب من أجل التأهل في الصدارة.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وخلفه بورتو البرتغالي برصيد 9 نقاط في المركز الثاني، ثم شاختار دونتيسك في المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، ثم أنتويرب البلجيكي في المركز الأخير دون نقاط.