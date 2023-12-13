دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ينهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على يونيون برلين

فاز ريال مدريد الإسباني على مضيفه يونيون برلين الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الألمانية، في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، ليتولى الكرواتي لوكا مودريتش مهمة تنفيذها في الدقيقة 45، لكن حارس يونيون برلين تصدى لتسديدته.

واستطاع كيفن فولاند تسجيل الهدف الأول للفريق الألماني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول، مستغلًا خطأ دفاعي فادح من دفاع ريال مدريد بقيادة ديفيد ألابا.

واستطاع خوسيلو ماتو معادلة النتيجة لـ ريال مدريد بهدف في الدقيقة 61، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من رودريجو جوس من الجهة اليمنى.

وعاد خوسيلو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 72، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فران جارسيا من الجهة اليسرى.

وأدرك أليكس كرال التعادل ليونيون برلين في الدقيقة 85، بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن داني سيبايوس تسجيل الهدف الثالث لـ ريال مدريد في الدقيقة 89 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة جود بيلينجهام، ليهدي فريقه الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 18 نقطة منهيًا دور المجموعات بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند نقطتين في المركز الرابع والأخير ليودع المسابقات الأوروبية.

تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين، فشهد عودة كيبا أريزابالاجا لحراسة المرمى بدلًا من أندريه لونين، فيما يقود الثنائي رودريجو جوس وخوسيلو ماتو خط الهجوم.

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - فران جارسيا

خط الوسط: داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - خوسيلو ماتو