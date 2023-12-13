الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الفراعنة يشيد بمستوى حجازى وينتظر عودة الونش

حجازى
حجازى

أثنى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على المستوى الذى ظهر به أحمد حجازى مدافع المنتخب، بعد ظهوره بمستوى طيب مع نادى اتحاد جدة السعودى فى مباراة أمس أمام أوكلاند سيتى فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التى انتهت بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وحرص فيتوريا على التواصل مع حجازى لتهنئته على المستوى الذى ظهر به، فى ثانى ظهور رسمى له مع فريقه بعد العودة من الإصابة، الأمر الذى أسعد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قبل حوالى شهر من انطلاق بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

فى الوقت نفسه ينتظر روي فيتوريا مشاركة محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى المباريات بعد العودة مع ناديه للتدريبات الجماعية بعد الإصابة الطويلة بالرباط الصليبي التي عاني منها اللاعب مؤخرًا.

ويحتاج فيتوريا لجهود الثنائى حجازى والونش لدعم خط دفاع الفراعنة، إضافة غلى محمد عبد المنعم مدافع الاهلى، فى ظل الأزمة التى عانى منها دفاع الفراعنة طوال الفترة الماضية.

وحرص روي فيتوريا على متابعة أحمد حجازى ومحمود حمدي الونش طوال الأشهر الماضية، خاصة وأنهما من اللاعبين الأساسيين فى تشكيلة الفراعنة.

ويأمل فيتوريا فى مشاركة الونش  مع فريقه فى المباريات الرسمية، من أجل ضمه رفقة أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم  لقائمة المنتخب فى أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن تضم قائمة منتخب مصر المبدئية لبطولة أمم إفريقيا 50  لاعبا، وسيتم إرسال القائمة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يوم 14 ديسمبر الجاري، فيما سيتم إعلان القائمة النهائية والتي تضم  27 لاعبا يوم 3 يناير المقبل.

ويخوض منتخب مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا في نسختها المقبلة ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر .

ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الأولى لدور المجموعات

أحمد حجازي السائق الأمين أزمة فيتوريا مع إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات الفراعنة منتخب مصر أزمة مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

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