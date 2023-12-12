الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الأهلى فى المونديال.. أحمد حجازى: "نستعد لأقوى فرق إفريقيا"

أحمد حجازي
أحمد حجازي

شدد الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في مدينة جدة.

وحقق اتحاد جدة الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في افتتاح كأس العالم للأندية.

وقال حجازي في تصريحات له بعد المباراة: "لا توجد مباراة سهلة في كرة القدم، والمباراة المقبلة ستكون كبيرة أمام أكبر فريق في إفريقيا، ونحن نسعى لتحقيق نتيجة جيدة وإسعاد الجماهير".

كما تطرق للحديث عن مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي "الحمد لله على الفوز، كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا، كان لا بد أن نبدأ البطولة بشكل جيد".

وتابع "نشعر بالرضا على الأداء أمام أوكلاند، وكان من الممكن أن نزيد من الأهداف، لكن اللاعبين لم يقصروا في نهاية الأمر".

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موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية

تقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

مران الأهلى الأول فى السعودية استعدادًا للانطلاقة المونديالية

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أول تدريباته بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيخوض الأهلي أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وشهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجود وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اجتماعًا مع اللاعبين قبل بداية المران طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

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