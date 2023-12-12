الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى فى كأس العالم للأندية

اتحاد جدة هزم أوكلاند
اتحاد جدة هزم أوكلاند بثلاثية ليضرب موعدا مع الأهلي

ضرب فريق اتحاد جدة السعودي موعدًا مع النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح البطولة.

أحرز ثلاثية الفريق السعودي كلًا من، رومارينيو وكانتي وكريم بنزيما في الدقائق 29 و34 و40 من عمر الشوط الأول.

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موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية

تقام مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تفاصيل مران الأهلى الأول فى السعودية استعدادًا للانطلاقة المونديالية

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أول تدريباته بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيخوض الأهلي أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وشهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجود وسائل الإعلام المختلفة لمدة ١٥ دقيقة من فعاليات المران، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اجتماعًا مع اللاعبين قبل بداية المران طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

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