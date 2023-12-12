الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد الشناوي: فخور بقيادة الأهلي وتحقيق لقب المونديال "حلم الجميع"

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، أن لاعبي الفريق اكتسبوا خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون إلى تحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وقال الشناوي:«المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة تعد المرة الرابعة بالنسبة إليَّ على التوالي، ولا شك أنها حدث كبير للجميع داخل النادي، والأهلي هو الأفضل في قارة إفريقيا وفخر لأي لاعب الوجود ضمن صفوفه، وتمثيله في كبرى البطولات، وهذه المرة طموحنا الوصول لنهائي البطولة بعدما سبق وتوجنا بالميدالية البرونزية».

أضاف قائد الأهلي:«فخور بالوجود في الأهلي الذي يتمنى أي لاعب في مصر أن يكون بين صفوفه، كما أنني سعيد للغاية بتقلد شارة القيادة وقيادة الفريق في أكثر من بطولة من بطولات كأس العالم للأندية، وأن أكون بصحبة المجموعة الحالية، وهذا شرف عظيم بالنسبة إليَّ».

وواصل: «لاعبو الأهلي اكتسبوا خبرات كبيرة من المشاركة في كأس العالم للأندية، وسبق وواجهنا فرقًا كبيرة مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وبالتالي زالت الرهبة تمامًا وأصبح لاعبو الفريق لديهم الخبرة في التعامل مع المباريات الصعبة».

وتابع الشناوي في تصريحاته:«أقول لجماهير الأهلي: طموحنا هو الوصول للنهائي وتحقيق ميدالية أفضل من البرونزية، ولاعبو الفريق أصبح لديهم طموحات كبيرة، ودائمًا أتحدث معهم من أجل تحقيق إنجاز جديد لهم وللنادي».

وبسؤاله عن ذكرياته في كأس العالم للأندية، قال: «شاركت مع الأهلي في 3 بطولات متتالية، وأعتبر مباراة بالميراس البرازيلي من أفضل ذكرياتي بعد الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية».

وزاد: «علاقتي جيدة مع اللاعبين وهناك احترام متبادل بيننا، وفخر لي أن أكون قائدًا للفريق، ونحن مجموعة واحدة هدفها تحقيق البطولات، ونسير بنظام جيد داخل النادي، وغرفة الملابس دائمًا يسودها الحب والاحترام».

وتابع «لاعبو الأهلي يسيرون وفق نظام محدد، ويعرفون واجباتهم قبل المباريات، ودائمًا زملائي الكبار في الفريق لهم دور مهم معي خاصة قبل المواجهات الحاسمة».

أضاف: «الجيل الحالي حقق ألقابًا كثيرة، واستطاع تحقيق إنجازات عديدة، هدفنا الموسم الحالي تحقيق المزيد من الألقاب، وقد ينخفض المستوى في بعض الفترات لكن اللاعبين يعودون بسرعة إلى مستواهم المعهود، وكلنا فريق واحد، وهذه هي سمات لاعبي الفريق، والأهم بالنسبة إلينا إسعاد الجماهير».

ووجه الشناوي رسالة إلى جماهير الأهلي وقال: «الجمهور دائمًا هو رقم 1 بالنسبة إلينا، ونعمل على إسعادهم، ونكون سعداء للغاية بوجودهم، كما أن دعمهم للفريق في المدرجات يحملنا مسئولية كبيرة، واللاعبون يقدرون ذلك ويبذلون قصارى جهدهم من أجلهم».

وأتمّ «ما زال لدينا العديد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، ونسعى للفوز بكل البطولات من أجل جمهور الأهلي».

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