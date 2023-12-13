الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الصحف السعودية تبرز فوز اتحاد جدة على أوكلاند ومواجهة الأهلى فى ربع نهائى مونديال الأندية

فريق اتحاد جدة
فريق اتحاد جدة

أبرزت الصحف السعودية، الفوز المستحق الذي حققه فريق اتحاد جدة السعودي، على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية.

وكان الاتحاد السعودي، قد تغلب على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية) بجدة.

وعنونت صحيفة «الرياضية» في عددها صباح اليوم: "النمور تبدأ العالمية بثلاثية".

وقالت الصحيفة في تقريرها: «في ليلة ممطرة، سجل ثلاثية الاتحاد، رومارينيو عند الدقيقة 29، والفرنسي نجولو كانتي "34"، ومواطنه كريم بنزيما "40"».

وأضافت الصحيفة، أن الفريق الغربي حدد موعدا مع الأهلي المصري، بطل إفريقيا، الجمعة المقبل، في المرحلة الثانية من البطولة.

من جانبها، عنونت صحيفة «الجزيرة» السعودية: «الاتحاد يبدأ المشوار بثلاثية أوكلاند سيتي.. ويواجه الأهلي المصري الجمعة».

وقالت الصحيفة في تقريرها: "ضرب الاتحاد بقوة في افتتاحية مشواره في مونديال الأندية الذي انطلق، أمس، بثلاثة أهداف نظيفة كانت قابلة للزيادة، وحسم الأمور مبكرا قبل أن تكتمل الدقيقة 40".

وتابعت الصحيفة: "واستحق العميد الفوز بعد أن تألق لاعبوه وأبدعوا وسيطروا تماما وأخفوا الفريق وسط دعم كبير من المدرج الأصفر، الذين تجاوز عددهم 50 ألفا".

وأضافت الصحيفة، أن "المباراة باختصار كانت عبارة عن أفضلية وسيطرة وهجوم منوع من قبل الاتحاد. ولعب وفق الإمكانات من جانب أوكلاند سيتي الذي لم يشكل أي خطورة سوى في بعض الكرات، وإن كانت لم ترتق لدرجة التهديد".

وأشارت «الجزيرة» إلى أنه «بهذا الانتصار المستحق، تأهل العميد إلى الدور الثاني لمواجهة الأهلي المصري بطل إفريقيا، بعد غدٍ الجمعة، في مواجهة تبدو صعبة لطرفيها للخبرة العريضة التي يملكها الأهلي، صاحب المشاركات الثماني السابقة، ولوفرة النجوم في الاتحاد. والفائز منهما سيواجه فلومينينسي بطل البرازيل".

وعنونت صحيفة «المدينة»: "مطر.. طرب.. جمهور خيالي.. نمور العالمية تمطر شباك أوكلاند سيتي بثلاثية".

بينما عنونت صحيفة «عكاظ»: "غيم يا غيم وإنزل يا مطر.. فنك يا «إتي» ظهر.

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