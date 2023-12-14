الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يخسر من رويال أنتويرب.. وبورتو يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

برشلونة
برشلونة

خسر فريق برشلونة الإسباني، أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

آرثر فيرميرين افتتح التسجيل مبكرًا لـ رويال أنتويرب في الدقيقة الثانية، مستغلًا خطأ من أوريول روميو في تمرير الكرة.

واستطاع فيران توريس تسجيل هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 35 من متابعة لتمريرة رائعة من زميله لامين يامال.

وأضاف الهولندي يانسين الهدف الثاني للفريق البلجيكي في الدقيقة 56، بعد قطع الكرة من روميو.

وأدرك البديل مارك جويو التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 91 بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها إلكاي جوندوجان من الجهة اليسرى.

فرحة برشلونة لم تدم طويلًا، حيث سجل جورج إلينيخينا ثالث أهداف الفريق البلجيكي في الدقيقة 92 من هجمة مرتدة، مانحًا فريقه نقاط الانتصار.

وأكمل برشلونة المباراة منقوصًا بحصول لاعبه سيرجي روبيرتو على البطاقة الحمراء.

وبتلك النتيجة، تحصل رويال أنتويرب على أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الرابع في المجموعة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 12 نقطة، وكان قد ضمن التأهل مسبقًا.

وتأهل بورتو البرتغالي رفقة برشلونة للدور المقبل، وذلك بفوزه على شاختار الأوكراني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليرفع رصيده لـ 12 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد شاختار عند 9 نقاط، ويتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب، فشهد البدء بـ هيكتور فورت كظهير أيمن في أولى مشاركاته، فيما يقود الثلاثي لامين يامال، فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: هيكتور فورت - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

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