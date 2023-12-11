الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"اي بي سي": مراكز الاقتراع في الانتخابات المصرية تشهد إقبالا كبيرا

الانتخابات المصرية
الانتخابات المصرية

أبرزت شبكة أي بي سي الأمريكية، في تقرير لها تصويت المصريون في الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرة الى أن مراكز الاقتراع في مصر تشهد اقبالا كبيراً وكثيفا من قبل الشعب المصري الذي يبدي برأيه في الانتخابات من أججل المستقبل. 

وأضافت الشبكة ان المصريون يستأنفون عرسهم الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية التي تشير الى مستقبل أفضل باختيار مرشحهم، لافتة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وهو يحظى بدعم وشعبية كبيرة في البلاد. 

وأشارت إلى بدأ التصويت امس الأحد في انتخابات رئاسية، ومن المقرر استئنافها حتى غد الثلاثاء. 

إقبالا كبيراً في اليوم الثاني من التصويت 

 

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وافتتحت مراكز الاقتراع في مصر يوم الاثنين، وهو يوم التصويت الثاني في الانتخابات الرئاسية التي خطفت الاضواء بتميزها واقبال الشعب المصري فيها، وذلك على الرغم من الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. 

ويجري التصويت أيضا وسط أزمة اقتصادية في جميع انحاء العالم بسبب استمرار الحروب العالمية مابين روسيا واوكرانيا واسرائيل وفلسطين، وتنبع الأزمة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا والتي هزت الاقتصاد العالمي.

كما أشار التقرير انه يحق لأكثر من 67 مليون شخص التصويت في انتخابات هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت يوم الثلاثاء، ومن المقرر إجراء جولة إعادة في الفترة من 8 إلى 10 يناير إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50٪ من الأصوات، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة يرأسها القضاء وتدير العملية الانتخابية.

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