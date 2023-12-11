في اليوم الثاني.. ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن انتخابات الرئاسة؟

شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية إقبالًا كبيرًا من الناخبين، حيث أفادت تقارير ووسائل الإعلام المحلية أن نسبة المشاركة تخطت نسب كبيرة في معظم المحافظات.

وتابعت وكالات الأنباء والصحف الدولية البارزة هذه الانتخابات عن كثب، وعلى سبيل المثال نشرت وكالة رويترز وصحيفة ديلي نيوز البريطانية تقارير عن الإقبال الشعبي الواسع من المصريين للإدلاء بأصواتهم، فيما وصفته بأنه استحقاق ديمقراطي هام.

وتطرقت التقارير للأجواء الإيجابية التي سادت محيط اللجان، ومشاركة الشباب بنسبة كبيرة رغم تحديات التضخم وارتفاع الأسعار التي يمر بها الاقتصاد المصري.

ديلي نيوز: المراقبون الدوليون يشيدون بالعملية الانتخابية

ورصدت "الدستور" عددًا من ردود الأفعال التي نشرتها تلك الصحف العالمية، التي منها صحيفة "ديلي نيوز"، التي ذكرت في عنوان لها: "مراقبون دوليون يوثقون سلاسة عملية التصويت في الانتخابات المصرية"، وفي الخبر أكدت أن عدد من المراقبين الدوليين أشادوا بالعملية الانتخابية، خاصة المشاركة النشطة للمرأة المصرية في جميع اللجان والجهود الحثيثة التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، وأن العملية الانتخابية تمت بسلاسة ودون أي انتهاكات.

رويترز: الاقتراع على أنغام الموسيقى الوطنية

وفي "رويترز"، قالت في تقرير تحت عنوان "المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية": ظهرت حشود من الناخبين، وصل بعضهم في حافلات، إلى مراكز الاقتراع حيث تم بث الموسيقى الوطنية عبر مكبرات الصوت، على الرغم من أن مراكز الاقتراع الأخرى التي شاهدها مراسلو رويترز بدت هادئة.

شينخوا: إقبال كبير على التصويت

بحسب وكالة "شينخوا" الصينية، التي ذكرت في تقرير بعنوان "التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية"، أن مراكز الاقتراع كانت تسير بسلاسة وسط إقبال كبير على التصويت في بداية التصويت.

APC الأسترالية: الأغاني الوطنية ترددت مع افتتاح مراكز الاقتراع

ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأسترالية أن الأغاني الوطنية ترددت مع افتتاح مراكز الاقتراع في القاهرة وجميع المحافظات المصرية حيث يتوافد الناخبون لمدة ثلاثة أيام لاختيار رئيس البلاد، ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر الجاري.

رئيس الاستعلامات: نتابع المراسلين الأجانب المعتمدين لتغطية السباق الرئاسي

وبحسب تصريحات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فإن غرفة العمليات المركزية في الهيئة استمرت طوال ساعات الاقتراع الأولى في متابعة حثيثة لعمل المراسلين الأجانب المعتمدين لتغطية السباق الرئاسي، حيث بلغ عدد الصحفيين الأجانب 528 مراسلًا من المقيمين والقادمين خصيصًا لتغطية الانتخابات، مشيرًا إلى استمرار رصد غرفة العمليات لكل ما ينشر في وسائل الإعلام العالمية عن سير الانتخابات.

وأكد "رشوان" أن الهدف هو ضمان نقل الانتخابات بموضوعية ودقة دون أي محاولات للتشويش على إرادة الناخبين المصريين الذين شهدوا إقبالًا كبيرًا على صناديق الاقتراع.

انتخابات الرئاسة

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الاثنين، في اليوم الثاني لها، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.