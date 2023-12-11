متحدث الوزراء: الموقف المصري من الانتخابات الرئاسية مشرف

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الموقف المصري من الانتخابات الرئاسية هو موقف مشرف لكل المصريين، حيث هناك إقبال شديد من قبل المواطنين على اللجان الانتخابية، وهذا الإقبال يؤكد وعي المصريين وتمسكهم بحقوقهم الدستورية.

الانتخابات الرئاسية

وأكد المستشار سامح الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري هام في وقت ملىء بالتحديات، مؤكدًا أنه عرس ديمقراطي خاصة مع احتفالات المصريين أمام اللجان.

وأضاف في حديثه، أن العملية الانتخابية الرئاسية تسير بانتظام دون عوائق تذكر، معبرًا:" إقبال كثيف على اللجان، بجانب انتظام سير العملية الانتخابية".