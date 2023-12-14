الانتخابات الأمريكية 2024.. الاستعداد لمباراة العودة الملتهبة بين بايدن وترامب

أفادت صحيفة ذا كونفرسيشن الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد للانتخابات الامريكية الرئاسية 2024، مشيرة إلى أن مباراة العودة بين الرئيس الأمريكي جوبايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرجحة للغاية تقدم ترامب على بايدن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر 2024، وفي أوائل عام 2024، ستُجرى منافسات الترشيح الرئاسي للحزبين الديمقراطي والجمهوري، والتي ستنتخب المندوبين إلى مؤتمرات الترشيح للحزبين.

وتقوم هذه المؤتمرات، في يوليو للجمهوريين وأغسطس للديمقراطيين، باختيار المرشحين الرئاسيين لحزبيهم رسميًا.

التجمع الحزبي الجمهوري

المنافسة الأولى هي التجمع الحزبي الجمهوري في ولاية أيوا في 15 يناير، تليها الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير لكلا الحزبين في 23 يناير، وهناك العديد من المسابقات الأخرى في فبراير قبل أن تصوت العديد من الولايات في "الثلاثاء الكبير"، 5 مارس، كما ان نسبة منخفضة من إجمالي المندوبين، مع أقل من 10% من المندوبين تحددهم الانتخابات التمهيدية في ميشيغان في 27 فبراير.

تتم إدارة "التجمع الحزبي" من قبل الدولة الطرف، وغالبًا ما يتطلب من الناخبين التجمع في وقت معين. تتم إدارة "الانتخابات التمهيدية" من قبل السلطة الانتخابية في الولاية، ويتم إدارتها بنفس الطريقة التي تتم بها الانتخابات العامة.

كما أن نسبة المشاركة في الانتخابات التمهيدية أعلى بكثير منها في المؤتمرات الحزبية، في عام 2024، تستخدم الغالبية العظمى من المسابقات الانتخابات التمهيدية.

كما يتم تخصيص المندوبين الديمقراطيين بشكل متناسب مع عتبة 15٪. يعتمد توزيع المندوبين الجمهوريين على الولاية، فبعض الولايات تخصص المندوبين بشكل متناسب، لكن العديد من الولايات الأخرى تخصص المندوبين، الفائز يأخذ كل شيء أو الفائز يأخذ معظم المندوبين.

استطلاعات الرأي

في مجاميع استطلاعات FiveThirtyEight، يتقدم الرئيس السابق دونالد ترامب بفارق كبير في استطلاعات الرأي التمهيدية للحزب الجمهوري الوطني بنسبة 61.7%، يليه رون ديسانتيس بنسبة 12.2% ونيكي هالي بنسبة 11.3%. ويهيمن ترامب أيضًا في ولاية أيوا بنسبة 46.7%، يليه ديسانتيس بنسبة 19.6% وهيلي بنسبة 15.0%.

وإذا عكست نتائج الانتخابات هذه الاستطلاعات الوطنية، فسوف يفوز ترامب بأغلبية كبيرة من المندوبين.

وعلى الجانب الديمقراطي، لم يتحدى أي ديمقراطي بارز الرئيس جو بايدن. حصل بايدن على 65.8% على المستوى الوطني، فيما حصلت ماريان ويليامسون على 7.6% ودين فيليبس على 5.4%.

وفي الانتخابات الرئاسية العامة، هناك 538 صوتًا انتخابيًا، ويحتاج الفوز إلى 270 صوتًا. يتم تخصيص الأصوات الانتخابية للولايات كمجموع مقاعدها في مجلس النواب (على أساس عدد السكان) وأعضاء مجلس الشيوخ (عضوين دائمًا)، وبالتالي فإن الولايات ذات العدد الأقل من السكان لديها ثلاثة مقاعد كهربائية.

فاز ترامب بانتخابات عام 2016 على الرغم من خسارته التصويت الشعبي الوطني بنسبة 2.1%. وفي عام 2020، فاز بايدن بالتصويت الشعبي بنسبة 4.5%، لكنه فاز فقط بالولاية التي منحته أكثر من 270 مركبة كهربائية بنسبة 0.6%. ومن المرجح أن يستفيد ترامب مرة أخرى من الانحراف في الأصوات الانتخابية.