الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. سيناتور يطالب بايدن بحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

حث السيناتور الجمهوري عن ولاية فيرمونت الأمريكية بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن لحجب 10.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل التي من شأنها أن تدعم غزو القوات الإسرائيلية لغزة، مشيرا إلى أن الهجوم العسكري الذي تشنه حكومة نتنياهو يتم تنفيذه بطريقة غير أخلاقية للغاية.


وفي رسالة إلى بايدن نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال ساندرز إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة تحول إلى "فظاعة جماعية" وأنه "سيكون من غير المسؤول تقديم 10.1 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية تتجاوز "الأنظمة الدفاعية" التي ستساعد في حل مشكلة حماية المدنيين الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية".


وحذر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت من أن "الحملة العسكرية الإسرائيلية ستُذكر من بين أحلك الفصول في تاريخ الولايات المتحدة الحديث"، مشيرًا إلى أن 18 ألف مدني قتلوا وأصيب 49 ألفًا منذ 7 أكتوبر، 70% منهم من النساء والأطفال.


وفي الرسالة، طلب ساندرز من بايدن دعم قرار الأمم المتحدة، والذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة.


وأشار إلى أن 134 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في غزة حتى الآن، كما شرد 1.9 مليون مدني أو 85 بالمئة من سكان غزة.


وأكد ساندرز أيضًا أن 40 منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية على الرغم من مشاركة الإحداثيات مع القادة الإسرائيليين في محاولة لتجنب الضربات العرضية.

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