البريد الإلكتروني للطالب.. الحساب المدرسي الموحد لطلاب المدارس 2023-2024

يبحث العديد من طلاب المدارس عن طريقة لإنشاء الحساب المدرسي الموحد، وذلك بسبب تعدد استخداماته وارتباطه بالعديد من الأمور الخاصة بالطلاب، وأهمها الدخول على موقع الوزارة للحصول على المراجعات النهائية قبل دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2026، فضلا عن استخدامه في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.

الحساب المدرسي الموحد لطلاب المدارس 2023-2024

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد لطلاب المدارس، وأوضحت أنه يمكن إنشاء الحساب المدرسي الموحد عن طريق الدخول على الرابط التالي: رابط إنشاء الحساب المدرسي الموحد.

مميزات الحساب المدرسي الموحد لطلاب المدارس 2023-2024

يتيح الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد فرصة إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسهولة وسرعة، كما يوفر الحساب استراتيجيات وموارد وتقنيات تساعد الطلاب والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في التواصل والتعلم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام خدمة مجانية تقدمها المدارس من خلال هذا الحساب لتجميع الاجتماعات والواجبات والمحادثات في مكان واحد.

كيفية إنشاء الحساب المدرسي الموحد:

1. قم بالدخول إلى رابط إنشاء الحساب المدرسي الموحد، ويمكنك الوصول إليه من خلال هذا الرابــــــــــــط،

2. اضغط على خيار "حساب طالب".

3. قم بكتابة رقمك القومي.

4. أدخل كود الطالب الخاص بك.

5. اضغط على زر "تحقق من البيانات".

6. ستظهر لك البيانات الخاصة بك كطالب.

7. اضغط على زر "إعادة تعيين كلمة المرور".

إنشاء البريد الإلكتروني الخاص بالطالب

يجب على الطالب إنشاء بريد إلكتروني خاص به، وأكدت الوزارة على أهمية ذلك، ويتم إنشاء البريد الإلكتروني على منصة "office365" للطلاب الذين لم يحصلوا على حساب مدرسي موحد من قبل، ومن المفترض يسمح هذا البريد بالوصول إلى حساب المدرسة الموحد واستخدامه للدخول إلى جميع المنصات التعليمية.

علاوة على ذلك، يجب على الطالب المسجل في المدرسة مراجعة تسجيل وتحديث بياناته في قاعدة البيانات. كما يجب التأكد من استخدام رمز الطالب والرقم القومي الصحيح لتسجيل الدخول.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2023-2024

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنــــــــــا.

- كتابة الرقم القومي من شهادة الميلاد للطلاب دون السادسة عشر.

- كتابة تاريخ الميلاد.

- كتابة محل الميلاد

- كتابة النوع.

- الضغط على تسجيل دخول.

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