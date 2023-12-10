نشرة السادسة|المرأة تتصدر المشهد الانتخابي والحكومة تشكر "الوطنية للانتخابات"

وجهت الحكومة الشكر للهيئة العليا للانتخابات على حُسن تنظيمها للعملية الانتخابية.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الهيئة جعلت الإجراءات ميسّرة وعملت لجانا للوافدين لمساعدة الموجودين خارج أماكن إقامتهم لممارسة حقهم الدستوري، ونقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار على مدار الساعة

مشاركة سيدات مصر فى الانتخابات الرئاسية 2024

ورصد المجلس القومي للمرأة بقيادة د.مايا مرسي أبرز اللقطات لسيدات مصرية حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، من أمام لجنة مدرسة عباس العقاد للغات بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وسطر متطوعون من الشباب والفتيات المشاركين في الانتخابات الرئاسية، ملحمة جديدة في حب الوطن؛ حيث عملوا على مساعدة الناخبين في الوصول إلى مقار لجانهم، ولاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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غرفة عمليات التنسيقية: رصدنا تزايد الإقبال قبل ساعة الراحة

واصلت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة ورصد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فريق متابعة نحو 20 ألف متابع ومتطوع بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. لقراءة المزيد اضغط هنا

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن الاحتلال شن غارات استهدفت عددًا من المنازل جنوب لبنان.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الوطنية للانتخابات: أكثر من 5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تلقى بعض الشكاوى بشأن بطء العملية الانتخابية نتيجة الكثافة العددية أمام اللجان، ولهذا تم التعامل سريعًا مع هذه الأزمة وحلها في الساعات الأولى من فتح اللجان.

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ووصلت، قبل قليل، 100 شاحنة جديدة مُحمّلة بالمساعدات الطبية والغذائية والإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح، فيما يتم إعداد 50 شاحنة أخرى لإرسالها إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".. لقراءة المزيد اضغط هنا

الحكومة توجه الشكر لـ"الوطنية للانتخابات": يسّرت إجراءات الاقتراع

ووجّه د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات قائلًا إنها جعلت الإجراءات ميسّرة وعملت لجانا للوافدين لمساعدة الموجودين خارج أماكن إقامتهم لممارسة حقهم الدستوري