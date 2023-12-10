الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات التنسيقية: رصدنا تزايد الإقبال قبل ساعة الراحة.. وازدحام وطوابير في لجان الوافدين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

واصلت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة ورصد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فريق متابعة من حوالي 20 ألف متابع ومتطوع بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقامت الغرفة بمتابعة ورصد عدد 7630 لجنة في 27 محافظة، وتابعت سير العملية الانتخابية، قد رصد متابعينا انتظام العملية الانتخابية في ظل تيسير إجراءات التصويت على الناخبين، ولم يتم رصد أي مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وتم غلق باب التصويت في بداية ساعة الراحة في الساعة الثالثة عصرا وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ورصدت متابعو التنسيقية تزايد الإقبال في معظم المحافظات، وتم رصد حشود وامتداد الطوابير أمام اللجان لمسافات تتجاوز عشرات الأمتار، ووجود إقبال كثيف في اللجان في مختلف المحافظات.
كما رصدت الغرفة ازدحام وحشود كبيرة من الناخبين في لجان الوافدين التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمغتربين في كل محافظة، كما تلاحظ إقبال من الشباب والمرأة في لجان عديدة.
وقد رصد متابعينا تواجد زيارة وتفقد عدد من المنظمات الدولية للجان الانتخابية في عدد من المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية.
وتجري عملية الانتخاب على ٣  أيام هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر في  ١١ ألف و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركز انتخابي ويتابع العملية الانتخابية:
-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسي يتابعون الانتخابات
-١٤ منظمة دولية بـ ٢٢٠ متابع
- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ ٢٢ الف و٣٤٠ متابع
- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ ٥٢٨ متابع
- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ ٤٢١٨ صحفي وإعلامي
وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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