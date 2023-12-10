الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة ووصول 27 مصابًا لمعبر رفح

شاحنة مساعدات إلى
شاحنة مساعدات إلى غزة

وصلت، قبل قليل، 100 شاحنة جديدة مُحمّلة بالمساعدات الطبية والغذائية والإغاثية إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح، فيما يتم إعداد 50 شاحنة أخرى لإرسالها إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية"، مصطفى عبدالفتاح، عن تطورات الأوضاع في معبر رفح البري، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أنه على صعيد استقبال الجرحى والمصابين فقد وصل 27 مصابًا فلسطينيًا إلى معبر رفح من أجل تلقى العلاج في المستشفيات المصرية الواقعة في نطاق محافظة شمال سيناء، حيث يتم تقديم الإسعافات الطبية لهم.

وتابع أن معبر رفح استقبل خلال ساعات هذا اليوم ما يقرب من 500 شخص من جنسيات مختلفة، وهم الآن في مرحلة إنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية، بالتنسيق مع الخارجية المصرية.

معبر رفح المساعدات الإنسانية قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية فلسطين

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