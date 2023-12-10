الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلاه لـ1593 جنديا منذ بداية الحرب بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 1593 جنديا، منذ بداية الحرب في قطاع غزة من بينهم 255 حالتهم حرجة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم أكد جيش الاحتلال، أنه تم إجلاء نحو 600 جندي منذ بداية الحرب في غزة من بينهم 127 بحالة حرجة، بجانب إجلاء 60 مصابا من منطقة القتال بغزة الأسبوع الماضي، مشير إلى ارتفاع الإصابات في صفوفها لـ 560 مصابا من جنودنا منذ بداية العملية البرية في غزة.

المعارك بشمال قطاع غزة

وكان موقع "هيئة البث الإسرائيلية" أعلن، الأسبوع الماضى، عن إصابة أكثر من 100 جندى بالعمى، إما جزئيًا وكليًا، جراء انفجارات ناجمة عن المعارك بشمال القطاع.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى ضد قطاع غزة، تتكتم سلطات الاحتلال بشكل غير مسبوق عن خسائرها البشرية، ووصل إجمالى قتلى الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 420 جنديًا وضابطًا، من بينهم 97 منذ إعلانها عن الحرب البرية ضد القطاع.

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