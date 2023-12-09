الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهداف مشروعة للاحتلال.. العاملون بمجال الصحة فى مرمى نيران إسرائيل بقطاع غزة (فيديو)

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها، تقريرًا كشفت من خلاله عن الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، ولا سيما الجيش الأبيض الذي بات للاحتلال هدفًا مشروعًا وفي مرمى نيرانه بقطاع غزة.

وأكد تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن آلة الحرب الإسرائيلية، لم تكتفِ باستهداف الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، بل اتسع مداها ليصل إلى كافة الكوادر الطبية، التي اعتبرتهم أهدافًا مشروعة لها.

وأوضح التقرير، أنه بالرغم من تجريم القوانين الدولية والأممية لاستهداف الجيش الأبيض خلال الحروب والنزاعات، فإن مأساة القطاع لم ينج منها أحد.

وأكد التقرير، أن أكثر من 250 شهيدًا من الكوادر الطبية في قطاع غزة، هم ضحايا الانتهاكات المستمرة على مدار أكثر من شهرين ماضيين، ونحو 36 كادرًا صحيًًا آخرين من قطاع غزة على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبوسلمية، يقبعون داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وتابع: "وفقًا لتصريحات مسئولي وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، جرائم الحرب التي تعمد جيش الاحتلال اللجوء إليها قوبلت بتنديدات دولية وعربية كبيرة من قِبل منظمة الصحة العالمية والوكالات الأممية والدولية بغزة، التي طالبت المجتمع الدولي بوضع نهاية لذلك العبث الإسرائيلي الذي طال العشرات من موظفيها بالقطاع".

في السياق ذاته، تقدمت 17 دولة عضوًا وفلسطين ذات الوضع الخاص، بمشروع قرار إلى منظمة الصحة العالمية لمطالبة إسرائيل بالاحترام الكامل بالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنساية في قطاع غزة.

وأكد التقرير، أن القرار الذي صاغته العديد من الدول العربية سيقدم بجلسة خاصة للمجلس التنفيذي بمنظمة الصحة العالمية، والتي ستعقد لمناقشة الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأشار التقرير، إلى أن استهداف الكوادر الطبية مشهد يؤكد نوايا الاحتلال الإسرائيلي في إبادته التامة لقطاع غزة، فبمقتل الجيش الأبيض لن توجد هناك أي فرصة لنجاة المصابين والجرحى وبذلك يُقتلون مرتين.

القاهرة الإخبارية آلة الحرب الاسرائيليه الكوادر الطبية الجيش الأبيض مجمع الشفاء الطبي

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