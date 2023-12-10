"الوطنية للانتخابات": تلقينا شكاوى فى بعض اللجان وتم حلها

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل العملية الانتخابية بعد توقف ساعة لراحة القضاة.

وقال بنداري، خلال المؤتمر الصحفي، إن الهيئة تلقت عدة شكاوى بسبب البطء والزحام، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلة والتيسير على المواطنين.

كما تلقت الهيئة شكوى من أحد ذوي الإعاقة بعدم وجود بطاقة برايل في اللجنة بالجيزة، وتم التأكد من صحة الشكوى وحلها، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بطاقات برايل في اللجان.

وأكدت بنداري على عودة جميع اللجان للتصويت في جميع المحافظات بعد ساعة الراحة للقضاة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.