الوطنية للانتخابات: 5 ملايين مواطن استعلموا عن مقار انتخابهم اليوم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تلقى بعض الشكاوى بشأن بطء العملية الانتخابية نتيجة الكثافة العددية أمام اللجان، ولهذا تم التعامل سريعًا مع هذه الأزمة وحلها في الساعات الأولى من فتح اللجان.

الكثافة أمام اللجان

وأكد المستشار أحمد بنداري، خلال متابعته العملية الانتخابية، المذاعة عبر فضائية "الحياة"، أنه تلقى شكوى من شخص من ذوي الهمم بشأن عدم توافر تقنية "البرايل" في إحدى اللجان الانتخابية، ولهذا قامت الهيئة بإرسال الأجهزة الخاصة بتقنية "برايل" إلى اللجان التي لم يتوفر بها.

وتابع: " 5 ملايين مواطن استعلموا عن مقار انتخابهم اليوم، ولم يحدث هذا الرقم منذ عام 2014، وهذا دليل على الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الانتخابات".

الانتخابات الرئاسية المصرية

وتقدم المستشار أحمد بنداري بخالص الشكر والتقدير للشعب المصري على حرصه الذي ظهر واضحًا منذ اليوم الأول من أجل الذهاب إلى اللجان الانتخابية، والمشاركة الإيجابية في هذه العملية الوطنية.