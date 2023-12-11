الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدستور" يجيب.. هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

لجان الانتخابات الرئاسية
لجان الانتخابات الرئاسية

يتساءل الكثير من المواطنين عن منح الحكومة للموظفين والعاملين في المصالح الحكومية إجازة رسمية من أجل التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات الرئاسة المصرية التي بدأت منذ أمس الأحد وتستمر اليوم الإثنين وآخر يوم في الجولة الأولى يكون الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

يجيب الدستور في التقرير التالي عن السؤال المطروح من الموظفين عن إمكانية منح إجازة اليوم بجميع المصالح الحكومية للموظفين والعاملين. 

 إجازة رسمية للانتخابات 

لم يعلن مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي عن منح أي إجازة للعاملين في المصالح الحكومية أو أي يوم خلال الانتخابات الرئاسية

مع العلم أن الإجازة الرسمية التي تم منحها فهي للمدارس التي تم تخصصيها كي تكون مقار للجان الانتخابية وعددها ٨٥٦٣ مدرسة وذلك للطلاب أما بالنسبة للمعلمين يكون عليهم الحضور والانتظام خلال  فترة الانتخابات وضرورة تحديد مكان لتجمعهم فى أقرب مدرسة مناسبة لهم مع تكثيفهم لتدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءَ وعلى مدار ثلاثة أيام أي حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 وبذلك متاح أمام الموظفين والعاملين في المصالح الحكومية التوجه للادلاء بأصواتهم في الأيام المتبقية. 

 

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الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 

يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للموظفين والعاملين في المصالح الحكومية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا https://www.elections.eg/

ادخل رقمك القومي وتظهر لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية وفق المحافظة التابع لها. 

او إرسال رسالة مدون بها الرقم القومي لرقم 5151  وتصلك رسالة تحمل تفاصيل اللجنة الانتخابية واللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية أو يمكن الاتصال على نفس الرقم 5151 واتباع الارشادات التي بها يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية.

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