الهيئة الوطنية للانتخابات.. الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي

لينك الهيئة الوطنية للانتخابات اهم ما يبحث عنه المصريون في كافة انحاء جمهورية مصر العربية، بالتزامن مع موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 في يومها الاول، حيث يبدأ الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي.

وتأتي ابرز العبارات التي يبحث بها المصريون كالتالي: الهيئة الوطنية للانتخابات بيانات اللجنة الانتخابية، كيفية معرفة مكان اللجنة الانتخابية، كيف اعرف مكان اللجنة الانتخابية، رقم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، لينك معرفة اللجنة الانتخابية، استعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، الإستعلام عن اللجنة الإنتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات يعتبر الموقع الرسمي لـ الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي ومعرفة بيانات اللجنة الانتخابية بالاسم والعنوان.

ويتبع المواطنون الذي يرغب في الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الخطوات التالية.

اولا: يقوم المواطن بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

لاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي

ثانيا: اضغط على استعلام عن موقفك الانتخابي

ثالثا: ادخل رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم

رابعا: اضغط على استعلام

خامسا: اضغط على انا لست روبوت

سادسا: يظهر موقفك الانتخابي والاسم رباعي واسم المدرسة وعنوانها.

الهيئة الوطنية للانتخابات.. استعلام لجان الوافدين

يوفر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات استعلام اللجنة الانتخابية بالرقم القومي للوافدين

الهيئة الوطنية للانتخابات

يقوم الوافد بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات السابق ذكره ثم اختيار استعلام لجان الوافدين يقوم بإدخال المحافظة. ثم اختيار اللجنة العامة. يظهر الموقع البيانات التالية: القسم، المركز الانتخابي، عنوان المركز الانتخابي.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

توفر خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي للمواطنين المصريين طريقة سهلة وبسيطة لمعرفة اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها. وبذلك، يمكن للمواطنين الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

توصى الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين بالاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من أجل الاستعداد للانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

اخر موعد للانتخابات الرئاسية في مصر

يأتي اخر موعد للانتخابات الرئاسية في مصر يوم الثلاثاء المقبل ما لم يكن هناك جولة اعادة، وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وهو على مدار 3 أيام وهي كالتالي: 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 5 أكتوبر 2023، واستمرت حتى يوم 14 أكتوبر 2023.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية يوم 16 أكتوبر 2023.

وبدأت الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية يوم 9 نوفمبر 2023، وانتهت يوم 8 ديسمبر 2023.