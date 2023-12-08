قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.. رابط موقع اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

أيام قليلة تفصلنا عن ميعاد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، ويبدأ البحث عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وهو على مدار 3 أيام وهي كالتالي: 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 5 أكتوبر 2023، واستمرت حتى يوم 14 أكتوبر 2023.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية يوم 16 أكتوبر 2023.

وبدأت الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية يوم 9 نوفمبر 2023، وانتهت يوم 8 ديسمبر 2023.

موعد الصمت الانتخابي

وطبقا للجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة، فقد تم وقف الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة مع دخول فترة الصمت لانتخابات المصريين في الداخل اعتبارًا من الساعه 12:00 صباح اليوم الجمعه 8 ديسمبر قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

كيفية معرفه اللجنة الانتخابية

ويبحث المواطنون عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

تُتيح الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر للمواطنين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها من خلال الرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

استعلام عن اللجنة الانتخابية

الخطوات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني

انتقل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

اضغط على "استعلام عن موقفك الانتخابي".

أدخل رقمك القومي.

اضغط على "استعلام".

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ستظهر لك صفحة تتضمن معلومات عن اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها، بما في ذلك اسم اللجنة، والعنوان، وخريطة الوصول.

توفر خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي للمواطنين المصريين طريقة سهلة وبسيطة لمعرفة اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها. وبذلك، يمكن للمواطنين الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

توصى الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين بالاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من أجل الاستعداد للانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.