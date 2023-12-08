الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.. رابط موقع اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

استعلام عن اللجنة
استعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

أيام قليلة تفصلنا عن ميعاد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، ويبدأ البحث عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وهو على مدار 3 أيام وهي كالتالي: 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 5 أكتوبر 2023، واستمرت حتى يوم 14 أكتوبر 2023. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية يوم 16 أكتوبر 2023.

وبدأت الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية يوم 9 نوفمبر 2023، وانتهت يوم 8 ديسمبر 2023. 

 

موعد الصمت الانتخابي 

وطبقا للجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة، فقد تم وقف الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة مع دخول فترة الصمت لانتخابات المصريين في الداخل اعتبارًا من الساعه 12:00 صباح اليوم الجمعه 8 ديسمبر قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

الوطنية للانتخابات: الانتخابات الرئاسية ستُجرى فى ظل ضمانات وتيسيرات للناخبين

تفاصيل اعتماد وزير الداخلية لخطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024

كيفية معرفه اللجنة الانتخابية

ويبحث المواطنون عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

تُتيح الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر للمواطنين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها من خلال الرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

استعلام عن اللجنة الانتخابية 

الخطوات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني

انتقل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

اضغط على "استعلام عن موقفك الانتخابي".

أدخل رقمك القومي.

اضغط على "استعلام".

 

اقرأ ايضا

عن طريق الموبايل.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي| اعرف لجنتك

لمن لهم حق التصويت.. استعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

 

ستظهر لك صفحة تتضمن معلومات عن اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها، بما في ذلك اسم اللجنة، والعنوان، وخريطة الوصول.

توفر خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي للمواطنين المصريين طريقة سهلة وبسيطة لمعرفة اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها. وبذلك، يمكن للمواطنين الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

توصى الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين بالاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من أجل الاستعداد للانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

موعد انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الصمت الانتخابي كيفية معرفة اللجنة الانتخابية استعلام عن اللجنة الانتخابية

مواد متعلقة

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية (إنفوجراف)

طُرق معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى 2023 من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودى: وقف القتال فى غزة ليس أولوية للعالم

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

“القاهرة الإخبارية”: تأجيل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة لساعات

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى.. مفاجأة فى الهجوم

اقتصاديون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي شهادة ثقة في استقرار الاقتصاد المصري

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي.. انخفاض عيار 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت