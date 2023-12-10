خليك قد المسئولية.. نهال عنبر تحث جمهورها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حرصت الفنانة نهال عنبر على حث جمهورها بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الاحد، وذلك بعد الادلاء بصوتها صباح اليوم.

وشاركت “نهال” صورة عبر خسابها الرسمي على انستجرام، والتي تضمنت: “نعم للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، خليك قد المسئولية”.

الانتخابات الرئاسية 2024

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظات مصر أبوابها فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتي تمتد 3 أيام تنتهي الثلاثاء، حيث حرص عدد من الناخبين على التوافد علي مراكز الاقتراع فى الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

وقبل بدء التصويت، حرص رؤساء اللجان ومعاونيهم فى محافظة الجيزة علي التواجد مع مراجعة المعايير المنظمة للعملية الانتخابية داخل لجانهم والتأكد من سلامة كافة الإجراءات فى هذا الشأن.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.