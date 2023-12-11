الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

لجان الانتخابات
لجان الانتخابات

مر  أول أيام العرس الديمقراطي المصري أمس الأحد بـ انتخابات الرئاسة المصرية، ويستمر على مدار ثلاث أيام تنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، ويتساءل الكثيرون عن مواعيد فتح لجان الانتخابات اليوم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية. 

نوضح في التقرير التالي مواعيد فتح لجان الانتخابات اليوم وفق المواعيد الزمنية المحددة من الهيئة العليا للانتخابات وكذلك رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للمواطنين المتوجهين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

مواعيد فتح لجان الانتخابات

تفتح  اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً وذلك خلال أيام الانتخابات الثلاثة. 

ويكون آخر يوم للانتخابات في الداخل خلال الجولة الأولى هو الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 

ويتاح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بعدة طرق أسهلها التليفون المحمول، حيث يمكن للناخب أن يرسل رسالة مدون بها رقمه القومي على رقم 5151 ويتم إرسال رسالة له تحمل تفاصيل لجنته الانتخابية واللجنة الفرعية ورقم في الكشوف الانتخابية.

أو يمكن الاتصال على نفس الرقم 5151 واتباع الإرشادات التي بها يمكن الاستعلام عن لجنته الانتخابية. 

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أخبار الانتخابات الرئاسية في مصر ورابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات

وطريقة أخرى تتيحها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي الدخول على موقعها الرسمي 

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/

ثم ادخل رقمك القومي وتظهر لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية وفق المحافظة التابع لها. 

المرشحون في الانتخابات الرئاسية 2024

  1. رمز النجمة للمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والشهرة عبد الفتاح السيسي والذي يترشح لولاية رئاسية ثالثة.
  2. رمز الشمس للمرشح محمد فريد سعد زهران والشهرة فريد زهران.
  3. رمز النخلة للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة والشهر عبد السند يمامة.
  4. رمز السلم للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر والشهر حازم عمر.
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