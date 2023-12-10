الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الانتخابات الرئاسية في مصر ورابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت اليوم الانتخابات الرئاسية في مصر وفق الجدول الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا في أماكن الاقتراع التي تم تحديدها ويصل عددها والتي يبلغ عددها إلى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وتعرض الدستور في التقرير التالي اخبار الانتخابات الرئاسية في مصر، وكيفية الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي. 

 الانتخابات الرئاسية في مصر 2023

استقبلت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب الناخبون  ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر البالغ عددهم 67 مليون ناخب للاختيار بين 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية في مصر وهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد. 

وبدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباح اليوم الأحد المزافق 10 ديسمر وتستمر حتى يوم الثلاثاء التاسعة مساءً، لتبدأ عمليات فرز الأصوات على الفور لإعلان نتائج التصويت في كافة لجان الجمهورية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات فرصة أمام المغتربون لتغيير مقار لجانهم الانتخابية والتصويت في المقار القريبة من محل تواجدهم، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات حول كيفية إدلاء المغتربين بأصواتهم، وإعمال حقوقهم الدستورية، وذلك في اللجان التي بها تجمعات للمغتربين.

وتشارك العديد من المنظمات الدولية في الانتخابات الرئاسية في مصر حيث وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية.

وتم اعتماد 14 منظمة دولية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في مصر، وصدرت تصاريح لـ 220 متابعًا منها،و 22 ألفا و340 متابعا لمنظمات المجتمع المدني المحلية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من التصاريح للإعلامين من داخل مصر وخارجها لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر وصل عددها 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها، بجانب 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية. 

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وأسماء المرشحون لانتخابات الرئاسة

موعد نهاية الانتخابات الرئاسية 2024

الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2023

يستطيع الناخبون قبل التوجه إلى مقار الاقتراع ولمدة ثلاث أيام الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي 

https://www.elections.eg، انقر على أيقونة «الاستعلام عن لجنتك الانتخابية»، 

أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا، انقر على زر "بحث"، ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن لجنتك الانتخابية، بما في ذلك اسم اللجنة ورقمها وعنوانها.

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رابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 وخطوات تغيير اللجنة الانتخابية

الانتخابات الرئاسية في مصر عبدالفتاح السيسي حازم عمر عبدالسند يمامة فريد زهران إدلاء المغتربين بأصواتهم الاستعلام عن لجنة الانتخابات الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومى اللجان الانتخابية

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