موعد نهاية الانتخابات الرئاسية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد نهاية الانتخابات الرئاسية في الجدول الذي أعلنته في أكتوبر الماضي مع فتح باب تلقي أوراق المرشحين.

وبدأت اليوم انتخابات الرئاسة المصرية والتي تستمر لمدة 3 أيام تستقبل فيها اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية المواطنين للتصويت، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد نهاية الانتخابات الرئاسية.

موعد نهاية الانتخابات الرئاسية

حدد جدول الهيئة الوطنية للانتخابات موعد نهاية الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل بعد غد الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023، ليتم فرز اللجان في نفس اليوم، وتنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

بدأت الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل اليوم الاحد 10 ديسمبر 2023، وبدأ الصمت الانتخابي الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

وتعقد الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 ديسمبر 2023.

يبدأ البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023، ويتم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات يكون يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير ، وتتلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير، وبذلك تكون نهاية الانتخابات الرئاسية.