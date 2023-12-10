الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كمال درويش يدلي بصوته ويدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكنور كمال درويش
الدكنور كمال درويش

حرص الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي.

وأكد كمال درويش أنه يجب على كل مصري ومصرية المشاركة في الانتخابات واختيار قائدهم في الفترة المقبلة وأرى أن المشاركة في الانتخابات فرض على الجميع وواجب وطني.

وانتظمت عملية التصويت بمختلف اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة منذ التاسعة صباحًا فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية وسط إقبال ملحوظ من الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم.

ويتوافد المواطنون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بانتخابات الرئاسة 2024 حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً ويتواصل التصويت لمدة 3 أيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وانطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات..

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية كمال درويش عبد الفتاح السيسي جمال عبد الناصر نادي الزمالك

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