الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات: متابعة سير العملية الانتخابية عبر 7 منظمات

أيمن عقيل
أيمن عقيل

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، والمتحدث باسم ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات، إننا بدأنا غرفة عمليات لمراقبة ومتابعة دولية للانتخابات الرئاسية 2024، والتي يشرف عليها 7 منظمات، منها منظمتين مصريتين يديرهما 100 شخص، و5 منظمات دولية أعضاؤها ليسوا مصريين، وذلك لمتابعة في 10 محافظات مصرية مختلفة.

 مراقبونا وصلوا لحوالي 268 لجنة فرعية

وأضاف خلال  مداخلة هاتفية على قناة "أون"، اليوم الأحد، مراقبونا وصلوا لحوالي 268 لجنة فرعية، ومن خلال الإشادات التي وصلت لنا، فكان هناك كثافة عددية للمشاركة في الانتخابات المصرية 2024، حول عددا كبيرا من مراكز الاقتراع، وهو ما أصدرنا عنه بيانا صحفيا وأكدنا به للهيئة الوطنية للانتخابات، عن فكرة الزيادة العددية والمشاركة السياسية في الساعات الولى من أيام الاقتراع، وإعادة النظر في مدى تناسب عدد اللجان الفرعية مع أعداد الناخبين المقيدين.

وأوضح أنه بالازدحام الشديد في اللجان، فهناك حاجة إلى وجود لجان أكثر لتغطية كافة المواطنين، وهو ما تحدثت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات من بدء تدعيم اللجان الموجودة بقضاة احتياطيين، مما يدل على زيادة الوعي عند الشعب المصري، الذي يشعر الآن بضرورة المشاركة في صناعة القرار واختيار رئيسه.

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