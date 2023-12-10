الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في محافظة القاهرة.. اعرف اللجان الانتخابية المخصصة للمغتربين 2023/2024 بالتفصيل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

مع انطلاق الانتخابات الرئاسية اليوم الاحد 10 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا بدأ المغتربون في البحث عن أماكن الانتخابات الخاصة بهم في المحافظات التي يقطنون بها بعيدًا عن منازلهم والمسجلة في بطاقة الرقم القومي الخاص بهم، وذلك حتى لا يهملوا حق وطنهم عليهم في الادلاء بأصواتهم في اختيار رئيس لجمهورية مصر العربية.

في هذا التقرير نوضح اللجان الانتخابية المخصصة للمغتربية من الهيئة الوطنية للانتخابات كي يمكنهم الادلاء بأصواتهم بكل سهولة في محافظة القاهرة. 

انتخابات المغتربين 2023/2024

يمكن للمغتربين الادلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات 

مركز شباب 15 مايو في الشياخة الأولى قسم 15 مايو اللجنة رقم 15

نقابة المهن العلمية في 8 بستان الدكة الازبكية اللجنة رقم 7 

مقر محطة سكك حديد مصر بالازبكية اللجنة رقم 8 و9

مبنى الشئون الاجتماعي في 51 ب ميدان الاميرية اللجنة رقم 14 

مدرسة الشهيد احمد بدوي الاعدادية المشتركة في مقابر اليهود البساتين اللجنة رقم 38

مركز التدريب المهني في شارع قسم التبين اللجنة رقم 11 

مقر الجهاز التنفيذي بالعاصمة الادارية الجديدة اللجنة رقم 18 

الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة اللجنة رقم 19  ورقم 20 

مبنى اداري تابع لشركة العاصمة بجوار بنك فيصل حي المال العاصمة الادارية الجديدة اللجنة رقم 21

مدرسة الفردوس الابتدائية في 17 شارع المنصورية الجمالية اللجنة رقم 10 

مدرسة دليبرون شكري في شارع القادرية الخليفة اللجنة رقم 17 

مدرسة درب سعادة الابتدائية في 1 حارة ابو الفضل من شارع درب سعادة الدرب الاحمر اللجنة رقم 11 

موقف عبود لسيارات الاجرة بالساحل اللجنة رقم 38 و39 

مقر جراج مستشفى معهد ناصر بالساحل اللجنة رقم 40 

مدرسة طلائع المستقبل التجريبية للغات في 5 شارع جيهان الشرابية اللجنة رقم 22

مدرسة طبري الشروق منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية اللجنة رقم 11 

مدرسة الظاهر الثانوية الحديثة في 45 شارع الظاهر اللجنة رقم 13 

المنطقة الصناعية بالقطامية في منطقة الخدمات بجوار قطعة رقم 788 الصناعات اللجنة رقم 8 و9 

موقف المرج الشرقية بالمرج الجديدة اللجنة رقم 47

موقف المرج الغربية بموقف المرج لسيارات الأجرة المرج اللجنة رقم 48 

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مقر الجهاز التنفيذي لشق الثعبان المعادي اللجنة رقم 29 

مدرسة سعد زغلول الرسمية لغات في ارض العمدة طريق الاتوستراد المعصرة اللجنة رقم 24 

مصر الحرة شارع كورنيش النيل المعصرة اللجنة رقم 26 

مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية في 45 شارع الازهر اللجنة رقم 5 

مدرسة احمد عرابي للتعليم الاساسي بالمدينة السكنية بالهايكستب اللجنة رقم 28 

موقف الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي بمطار القاهرة الدولي اللجنة رقم 29 و30

موقف مبنى الركاب 1 مطار القاهرة الدولي اللجنة رقم 31 و32 

مدرسة الشهيد امتياز محمد الثانوية بنات في 121 شارع السرايات عبده باشا اللجنة رقم 12 

موقف السلام الاقليمي مقر موقف سيارات الاجرة موقف السلام الجديد السلام الاول اللجنة رقم 36 و37 

مدرسة عباس العقاد الثانوية في شارع تحسين فرغلي خلف طيبة مول اللجنة رقم 28 

مقر الجهاز التنفيذي لسوق العبور اللجنة رقم 13 

مجمع الملك فهد في شارع الخليفة القاهرة اللجنة رقم 13 

مدرسة السلام الثانوية بناء شارع الليثي من شارع مصر والسودان اللجنة رقم 32 

نادي الوفاء شارع الوفاء من شارع المطرية اللجنة رقم 33

الادارة التعليمية بحلوان في شارع كورنيش النيل اللجنة رقم 37 

مدرسة الشهيد امين شرطة صابر ابو ناب في شارع منصور حلوان اللجنة رقم 43 

مدرسة الفاروق 1 في شارع الفيوم مجمع المدارس اللجنة رقم 30 

وحدة الرصد البيئي في ميدان مسرة روض الفرج اللجنة رقم 21 

مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنات في شارع احمد حلمي اللجنة رقم 14 

موقف احمد حلمي في تقاطع شارع الترعة مع شارع الشماشرجي شبرا اللجنة رقم 15

مدرسة محمد فريد التجريبية 2 درب الملاحقية من شارع الشيخ ريحان اللجنة رقم 7 

النادي الاهلي بالجزيرة قصر النيل اللجنة رقم 6 

مدرسة صلاح الدين الحديثة للغات في 18 شارع نادية الرماية الزهراء مصر القديمة اللجنة رقم 21 

مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية شارع القمائن عزبة بخيت منشاة ناصر اللجنة رقم 19.

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