الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

توافد الناخبين أمام لجان حدائق القبة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافد الناخبون، صباح اليوم الأحد، أمام لجنة مدرسة القومية بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهد محيط اللجنة إقبالًا كثيفًا من الناخبين، وتوافد وسائل الإعلام المختلفة، وإجراءات أمنية لتأمين الناخبين أثناء عملية التصويت.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة. 

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الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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