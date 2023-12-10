مسيرة حاشدة للمصريين فى السويس للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

انطلقت مسيرة حاشدة للمواطنين في محافظة السويس؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ورفع المواطنون أعلام مصر على أنغام المزمار البلدي، متوجهين إلى أماكن اللجان الانتخابية للمشاركة بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وشهدت المسيرة، التي جابت شوارع محافظة السويس، رفع المواطنين أعلام حزب مستقبل وطن، الذي حشد عددًا كبيرًا للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.