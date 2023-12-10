الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بأعلام مصر.. أهالى أبوحمص بالبحيرة يحتشدون أمام اللجان للمشاركة فى الانتخابات (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافد عدد كبير من الناخبين في أبوحمص بمحافظة البحيرة على اللجان الانتخابية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في اليوم الأول من التصويت.

حيث حرص المصريون على الاصطفاف أمام اللجان من أجل المشاركة في هذ الاستحقاق الدستوري المهم.

وتصدر جموع الشعب المصري من جميع الفئات مشهد المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث ردد الناخبون هتافات "تحيا مصر"، رافعين أعلام مصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 4 مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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