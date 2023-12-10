بأعلام مصر.. أهالى أبوحمص بالبحيرة يحتشدون أمام اللجان للمشاركة فى الانتخابات (فيديو)
توافد عدد كبير من الناخبين في أبوحمص بمحافظة البحيرة على اللجان الانتخابية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في اليوم الأول من التصويت.
حيث حرص المصريون على الاصطفاف أمام اللجان من أجل المشاركة في هذ الاستحقاق الدستوري المهم.
وتصدر جموع الشعب المصري من جميع الفئات مشهد المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث ردد الناخبون هتافات "تحيا مصر"، رافعين أعلام مصر.
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 4 مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر