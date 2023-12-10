الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال ملحوظ من السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالغربية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان مدارس زفتى بمحافظة الغربية، إقبالا كبيرا من السيدات للمشاركة في التصويت بانتخابات الرئاسة، وسط احتفالات بالعرس الديموقراطي مطلقات الزغاريد.

وقالت دعاء السيد، موظفة بالإدارة التعليمية بزفتى، إنها حرصت على التواجد منذ الصباح وفرحت كثيرًا بالإقبال منذ انطلاق الانتخاب وهو ما يعني أن الجميع يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه، وأن دعوات الشر بمقاطعة الانتخابات “فشلت كالعادة”.

وأضافت أنها وعدد من زميلاتها وأهالي المدينة تقابلوا باللجنة صدفة ووثقوا هذه اللحظات بصور تذكارية، مؤكدة أنها تحرص على الوجود في كل الاستحقاقات الدستورية، ولكن هذا الاستحقاق استثنائي والتواجد فيه إجباري لتصدير صورة جيدة للوطن ودفع دعوات الشر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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