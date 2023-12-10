الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العاصمة الإدارية: 3 لجان انتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024

المهندس أحمد العربي
المهندس أحمد العربي

قال المهندس أحمد العربي، معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم تجهيز 3 مواقع انتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول بمقر جهاز المدينة، والثاني ببنك فيصل بمنطقة المال والأعمال، واللجنة الثالثة بالحي الحكومي، وذلك نظرًا لانتهاء الأعمال الإنشائية بهذه المقار، وهو ما يسهل عملية إحكام السيطرة عليها من ناحية، ونظرًا لكثافة العمالة المغتربة هناك وموظفي الوزارات كافة، من ناحية أخرى.

وقال العربي، لـ"الدستور": إننا كجهاز مدينة، بدأنا تجهيز المقار الانتخابية للرئاسة المصرية 2024، منذ أربعة أيام، لتنفيذها بالشكل الذي يليق بانتخابات الرئاسة لمصرنا الحبيبة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل كما تظهر الصور والحقيقة على أرض الواقع، وتم نهوها بالكامل أمس.

وتابع: وفي الساعات المبكرة جاءت اللجنة المعنية بإجراء الانتخابات، وتوافد منذ الصباح الباكر العاملون هناك والمسئولون فى كل الجهات، للإدلاء بأصواتهم، والعدد يتزايد بشكل مستمر منذ بدأت اللجان استقبال الناخبين.

وأشار العربي إلى أن الإقبال الكبير الذي تشهده لجان الاقتراع هو أمر طبيعي، خاصة للمتواجدين على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، لأنه ببساطة خير محفز على أن يقول المصريون كلمتهم بكل حرية فى اختيار رئيس لهم.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوى على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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