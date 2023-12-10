أهالى الحامول بكفرالشيخ يحتشدون أمام اللجان للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

توافد عدد كبير من الناخبين في الحامول بمحافظة كفرالشيخ على اللجان الانتخابية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في اليوم الأول من التصويت.

المشاركة في هذ الاستحقاق الدستوري

وحرص المصريون على الاصطفاف أمام اللجان، من أجل المشاركة في هذ الاستحقاق الدستوري المهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية، التي تساعد كبار السن وذلك على كل المستويات.