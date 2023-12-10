الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العرس الديمقراطي بدأ.. معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأ اليوم تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 حيث فتحت لجان الانتخابات أبوابها  أمام الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا وسعى الكثير منهم في معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل كي يمكنهم الادلاء بأصواتهم بكل سهولة على مدار اليوم. 

في  التقرير التالي يمكن  التعرف على معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل والطرق الأخرى الموضحة من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات. 

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالموبايل 

يمكن من خلال الهاتف المحمول الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال ارسال  الرقم القومي في رسالة لرقم 5151 ثم بعدها تتلقى رسالة توضح لك لجنتك الانتخابية في محافظتك ولجنتك الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية. 

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 

وللمواطنين الذين يرغبون بالاستعلام عن اللجنة الانتخابية بطرق أخرى وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة أخرى للاستعلام منها وهي الدخول على رابط الهيئة من هنا 

https://www.elections.eg/

وتظهر صفحة مكتوب فيها الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 

للاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية برجاء ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقم 

ادخل رقمك القومي 

اضغط على كلمة استعلم 

تظهر بعدها مكان لجنتك الانتخابية والمحافظة والقسم التابع له 

ثم العنوان  الخاص بالمدرسة 

ورقم لجنتك الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية وتاريخ التصويت 

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التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن طريقة تصويت الناخب في الانتخابات الرئاسية تتم كالآتي:

توجه الناخب إلى مقر اللجنة الفرعية المسجل بها والتي قام بالاستعلام عنها والتي يستمر عملها حتى الساعة التاسعة مساءً

يسمح الدخول بأولوية الحضور إلى اللجنة 

ثم يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت فيه الرقم القومي القومي ومن عدم وجود حبر فسفوري على اصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت

ثم يستلم الناخب بطاقة الاقتراع 

ثم يتوجه الناخب إلى إحدى كبائن التصويت الموجودة داخل اللجنة 

يختار الناخب مرشح واحد من الموجودين في ورقة الاقتراع 

المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والشهرة عبد الفتاح السيسي رمز نجمة

محمد فريد سعد زهران والشهرة فريد زهران رمز الشمس

عبدالسند حسن محمد يمامة والشهر عبد السند يمامة رمز النخلة

حازم محمد سليمان محمد عمر والشهر حازم عمر رمز السلم

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