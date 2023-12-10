بعد الإدلاء بصوته.. وزير الإسكان: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى (فيديو)

أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، مشيدًا بالتنظيم الجيد والمشرف لهذا العرس الانتخابي.

ودعا الدكتور عاصم الجزار، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، المواطنين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطني على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقًا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.

وأشار إلى أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية؛ من أجل المشاركة فى بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.