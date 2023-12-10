الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

رئيس غرفة القاهرة
رئيس غرفة القاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، بصحبة أسرته في كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.

وناشد "العشري" في تصريحات له على هامش تواجده في اللجنة الانتخابية، المصريين أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني من أجل الحفاظ على استقرار مصر ومواصلة مرحلة التنمية التي تشهدها مصر مؤخرًا.

وشدد رئيس غرفة القاهرة على أن ما تحقق في مصر على أرض الواقع من تطوير وتنمية وبنية تحتية غير مسبوقة، ومشروعات قومية، ومبادرات على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وتطور العلاقات المصرية الخارجية على كافة المستويات يحتم علينا الحفاظ عليه.

ونوه العشري إلى أن الظهور بشكل مشرف والمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، وانتخاب رئيس مصر في المرحلة القادمة يؤكد الحفاظ على الخطوات الإيجابية نحو مستقبل أفضل على كافة الأصعدة، منها الصعيد الاقتصادي واستكمال الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية؛ لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، ما يزيد من الإنتاج ويرفع معدل الصادرات ويوفر فرص عمل للشباب المصري.

أيمن العشري غرفة القاهرة التجارية الانتخابات الرئاسية اللجنة الانتخابية مصر

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