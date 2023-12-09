السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة المدارس في انتخابات الرئاسة 2024 الرسمية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

موعد اجازة المدارس في انتخابات الرئاسة 2024 محور اهتمام الملايين من أولياء أمور الطلاب الذين تم اختيار مدارسهم لتكون لجان انتخابية في مختلف محافظات الجمهورية حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار العملية التعلمية في كافة المدارس فيما عدا مدارس المختارة للجان الانتخابية.

موعد إجازة المدارس في انتخابات الرئاسة 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا توضح فيه موعد اجازة المدارس في انتخابات الرئاسة 2024 حيث تم  اختيار نحو 8563 مدرسة كمقار للانتخابات الرئاسية 2024 على مستوى الجمهورية يمنح فيه الطلاب اجازة رسمية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2024 حيث تم تجهيزها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ممن لهم الحق في الانتخابات وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ويتم تسليم المدارس المختارة للانتخابات إلى وزارة الداخلية للتأمين عملية الاقتراع طوال أيام الانتخابات الرئاسية 2024 حيث يتم إقامة الشوادر أمام المدارس لتنظيم حركة الناخبين أثناء عملية الدخول لمقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وتزويد المدارس بالامكانيات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وإزالة أى لوائح من جداران المدارس الخاصة بالدعاية الانتخابية.

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أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 

قبلت اللجنة الوطنية للانتخابات أوراق 4 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 ممن تنطبق عليهم شروط الترشح وفقا للقانون وهم:-

1 - المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشرته عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورمزه النجمة.

2 - المرشح محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رئيس الحزب المصري الوطني الديمقراطي ورمزه الشمس.

3 - المرشح عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه النخلة.

4 - المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وشهرته السلم.

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شروط التقديم لخوض للانتخابات الرئاسية 2024

حددت اللجنة العليا للانتخابات شروط التقديم لخوض للانتخابات الرئاسية 2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
  • ألا يكون قد حمل أو والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
  • أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد اعتباره.
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
  • ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 40 سنة.
  • ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

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