السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اكسترا نيوز" تستعرض كيفية التصويت في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، استعرضت فضائية "اكسترانيوز"، خلال السطور التالية، طرق التصويت الانتخابية قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية التى تنطلق غدًا الأحد ولمدة 3 أيام.

حسب يبدأ تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ غدًا الأحد، ويستمر التصويت أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري من ٩ صباحًا إلي ٩ مساءً.

غدًا انطلاق الانتخابات الرئاسية

ويبدا الاقتراع بإدلاء برئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم.

و يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالتصويت، والسماح للناخبين بالدخول للإدلاء بأصواتهم بأولوية الحضور، كما يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

كما يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي.

كما يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري علي أصابع الناخب قبل التصويت.

الانتخابات الرئاسية اكسترانيوز غد ا الأحد تصويت ٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر المرشحين

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